Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 06:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Emniyet kemerini arkadan takan tır sürücüsü kazada hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Ankara - Niğde otoyolunda, sürücüsünün virajı alamadığı tır, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada yaşamını yitiren sürücü Mehmet Ali Pişkin'in, emniyet kemerini, ikaz sesini kapatmak arkadan taktığı belirlendi.
Ankara- Niğde otoyolu Alayhan kavşağı yakında meydana gelen kazada, Mehmet Ali Pişkin yönetimindeki tır, sürücüsünün virajı alamayıp, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Tır, yaklaşık 80 metre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü Pişkin, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Pişkin'in cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan Pişkin'in, emniyet kemerini, ikaz sesini kapatmak arkadan taktığı belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Etiketler: Ankara Niğde Trafik Kazası
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