Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 05:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü kazada ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "dur" ihtarına uymadığı polis ile yaşadığı kovalamaca sırasında kaza yapan sürücü ağır yaralandı.
Dumlupınar Mahallesi'nde rutin denetimlerini sürdüren Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.G. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşanmaya başladı.
Aşırı sürat yapan H.G, aracıyla D-130 kara yolu Yazlık mevkisinde akaryakıt istasyonuna giren M.Y.S. idaresindeki otomobile çarptı.
Savrulan otomobil akaryakıt istasyonundaki elektrik direğine çarparak yan yattı. Araçta sıkışan H.G, takipteki polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.G'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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