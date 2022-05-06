Yunusemre Mahallesi'nde bir marketi gözüne kestiren kadın, hırsızlık yapmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Nereden bulduğu bilinmeyen trambolini kafasının üstüne yerleştiren kadın, marketin önüne gelerek bir süre bekledi. Daha sonra ise kapıya yöneldi.

Kilidi kıramayınca bölgeden uzaklaştı

Bir süre uğraştıktan sonra kilidi açamayan hırsız, bu kez içecek dolabına yöneldi. Dolapların kilidini de açamayan hırsız, amacına ulaşamayacağını anlayınca olay yerinden uzaklaştı.

Sabah saatlerinde markete geldiğinde kilitleri bıraktığı gibi bulamayan işletme sahibi, izlediği kamera kayıtları sonrası gerçeği öğrendi.

Hırsızlık girişimi kamerada

Trambolinli hırsızın başarılı olamadığı hırsızlık girişimi ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntülerde hırsızın marketin önüne geldikten sonra etrafı kolaçan etmesi, kapının ve içecek dolabının kilitlerini zorladıktan sonra olay yerinden ayrılması yer alıyor.

"Kendini tambolinle gizleyeni ilk defa gördüm"

Marketten sürekli alışveriş yapan müşteri Yunus Emre Bulut, ilk defa böyle bir hırsızlık girişimine şahit olduğunu belirterek, "Devamlı alışveriş yaptığım markete yönelik hırsızlık girişimi yapıldığını öğrendim. Market sahibiyle izlediğimiz güvenlik kamerası sonrası bir kadının başka yerden getirdiği trambolinle marketin etrafında bir süre gezdikten sonra kilidi zorladığını gördük. Tramolinle yüzünü saklayan kadın hırsızlıkta başarılı olamayınca geri gitmiş. Bir çok hırsızlık gördüm ama bu şekilde kendini tambolinle gizleyeni ilk defa gördüm" dedi.