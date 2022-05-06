İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde hırsızlar gece saatlerinde cep telefonu dükkanının kepenklerini kumanda ile açıp içeri girdi.

Şüpheliler dükkanda bulunan kasayı matkap ile delerek açtı. Kasanın içindeki saat ve telefonlara çalan şüpheliler kayıplara karıştı.

Ertesi sabah dükkana gelen Gökhan Belet kasanın açık olduğunu gördü. Belet, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Belet, olay yerinde incelemelerini yapan polis ekiplerinin 5 şüpheliden 2’sini yakaladığını belirterek, “1 hafta dükkan açmadım. Bir hafta sonra geldim. Kasanın kapısı yine ardına kadar açıktı. Kasayı temizlik yaparken çevirdim. Yerde demir talaşları, yuvarlak demir parçaları buldum. Kasaya dikkatli bakınca iki tane delik olduğunu gördüm. Sonra kasacı çağırdım. Deliklerin fotoğraflarını çektim. Tekrar olay yeri incelemeye gittim. Bunlar var dedim” dedi.