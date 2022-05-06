Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Eskişehir'in Alpu ve Beylikova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Alpu ve Beylikova ilçelerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon yapıldı.
Gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 5 zanlının araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
"Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak"tan haklarında yasal işlem başlatılan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Eskişehir Uyuşturucu Narkotik
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