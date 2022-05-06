Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 13:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Trabzon'da heyelan kameralara yansıdı
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşanan heyelan kameraya saniye saniye yansıdı.
Trabzon’da son günlerde meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları tehlike oluşturmaya devam ediyor.
Akçaabat-Düzköy karayolunun 8. kilometresinde bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprakların meydana getirdiği heyelan kameraya yansıdı.
Sıradaki Haber
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz