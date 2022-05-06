Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir kargo firmasından 100 bin lira değerindeki oyun bilgisayarı sahibine ulaşmadan çalındı.

Hırsızlık şüphelisi S.Ç., internet sitesinde bu bilgisayarı takip etti. Bilgisayarın satıldığını fark eder etmez harekete geçen S.Ç., kendisini kargo görevlisi gibi tanıtarak alışveriş sitesini aradı.

Ürünü satın alan kişiye ulaşılamadığını söyleyerek satıcıya ait kimlik bilgileri ve iletişim numarasını öğrendi.

Teslimat kodunu istedi

Satıcıyı arayarak ihtiyaç duyduğu bilgileri alan şüpheli S.Ç., daha sonra ürünü satın alan E.Y.'yi aradı. Yine kargo görevlisi gibi konuşan S.Ç., E.Y.'den de paketin teslimat kodunu istedi.

Şüpheli S.Ç., öğrendiği teslimat koduyla kargo firmasına gitti. Burada da kendisini kargonun sahibi gibi tanıtan S.Ç., bilgisayarı alıp kayıplara karıştı.

E.Y., paketinin neden gelmediğini öğrenmek için kargo firmasına gittiğinde ise hırsızlık olayı ortaya çıktı.

Hırsızın kimliği tespit edildi

Bilgisayarının başkası tarafından teslim alındığını öğrenen E.Y., polise ihbarda bulundu. Kargo firmasındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, S.Ç.'nin eşgaline ve kimliğine ulaştı.

Polis tarafından yapılan çalışmalarla Esenyurt'ta yakalanan şüpheli gözaltına alındı. S.Ç.'nin daha önce de kasten yaralama ve farklı suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.