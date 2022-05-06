Kastamonu'nun Tosya ilçesinde emniyet ekiplerinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 142 reçeteye tabi hap ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 790 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.