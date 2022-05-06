Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Kastamonu'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde emniyet ekiplerinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 142 reçeteye tabi hap ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 790 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kastamonu Narkotik Uyuşturucu
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