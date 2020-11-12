Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede TCDD'ye ait demiryolu hattından daha önce yenileme çalışmaları kapsamında çıkarılan 1 tonluk tren rayının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan soruşturma kapsamında hırsızlık olayının failinin H.A. olduğu tespit edildi.

[Fotoğraf: AA]

Jandarma ekipleri teknik takibe aldıkları H.A'yı aynı bölgeden tren rayı çalmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.

Raylar TCDD yetkililerine teslim edildi

H.A'nın daha önce çaldığı 18 metre ve yaklaşık 1 ton ağırlığındaki tren rayları da bulunarak TCDD yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.