Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da tren raylarını çalan hırsız suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 1 tonluk tren rayı çalan hırsız son denemesinde suçüstü yakalandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede TCDD'ye ait demiryolu hattından daha önce yenileme çalışmaları kapsamında çıkarılan 1 tonluk tren rayının çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan soruşturma kapsamında hırsızlık olayının failinin H.A. olduğu tespit edildi.
[Fotoğraf: AA]
Jandarma ekipleri teknik takibe aldıkları H.A'yı aynı bölgeden tren rayı çalmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.
Raylar TCDD yetkililerine teslim edildi
H.A'nın daha önce çaldığı 18 metre ve yaklaşık 1 ton ağırlığındaki tren rayları da bulunarak TCDD yetkililerine teslim edildi.
Gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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