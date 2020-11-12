Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'da Hasan B. idaresindeki otomobil, Yeşil Bursa Caddesi ile Atay Caddesi kavşağında, Hüseyin K.'nin kullandığı özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Halk otobüsünün çevredeki bir iş yerinin duvarına çarparak durabildiği kazada, otomobil sürücüsü Hasan B. ve eşi ile otobüsteki 5 yolcu yaralandı.
1 kişinin durumu ağır
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 7 kişiden Hasan B.'nin hayati tehlikesi var.
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