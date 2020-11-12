Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da 4 bin 777 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 bin 777 litre sahte içki ele geçirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesi Kabazlı Mahallesi'nde bulunan 11 ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 660 litre sahte şarap, 102 litre sahte rakı, 15 litre sahte viski ele geçirdi.
Operasyonda 10 litre etil alkol, 5 kilogram anason ve içki yapımından kullanılan düzenekler ile ruhsatsız tüfeğe de el kondu.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 16:37
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