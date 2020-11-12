Manisa'nın Salihli ilçesi Kabazlı Mahallesi'nde bulunan 11 ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 660 litre sahte şarap, 102 litre sahte rakı, 15 litre sahte viski ele geçirdi.

Operasyonda 10 litre etil alkol, 5 kilogram anason ve içki yapımından kullanılan düzenekler ile ruhsatsız tüfeğe de el kondu.