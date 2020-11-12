3 Temmuz Cuma günü Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın ile ilgili Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Konuyla alakalı 11 kişiden oluşan heyet olay yerinde incelemelerde bulunarak 200 sayfalık bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

Patlamaya ilişkin ise 5 şüpheli tutuklanmış 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Konuya ilişkin fabrikada meydana gelen feci patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.