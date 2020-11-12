Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın yeni görüntüleri
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
3 Temmuz Cuma günü Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın ile ilgili Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Konuyla alakalı 11 kişiden oluşan heyet olay yerinde incelemelerde bulunarak 200 sayfalık bilirkişi raporu hazırlanmıştı.
Patlamaya ilişkin ise 5 şüpheli tutuklanmış 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Konuya ilişkin fabrikada meydana gelen feci patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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