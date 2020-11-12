Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da iki günde 234 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günde 234 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda iki günde farklı mahallelerdeki 234 ev karantinaya alındı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 15:12
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