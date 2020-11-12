Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'nde kaçak midye avcılarına baskın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir kamyonda 250 çuval kaçak midye ele geçirilirken, 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su ve su ürünlerinin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında ilçede kaçak midye çıkarıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Dilovası Emniyet Müdürlüğünün karadan, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin de denizden yaptığı çalışmada kıyıya yanaştıkları tekneyi batırıp kaçmaya çalışan 3 kişi yakalandı.
Operasyonda kamyona yüklenmiş 250 çuval kaçak midye ele geçirildi.
Kaçak midye çıkardığı belirlenen 3 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.
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