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Gümüşhane'de Arpalı köyü karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Torul ilçesinin Arpalı köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 14:29
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