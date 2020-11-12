Ankara'nın Altındağ ilçesinde içinde yolcu bulunmayan belediye otobüsü, şoförü tarafından otoparka götürülürken arıza yaptı. Şoför, otobüsü yol kenarında park ederek araçtan indi. Bu sırada freni boşalıp hareket eden otobüs, yokuş aşağı gitmeye başladı.

Yaklaşık 1 kilometre geri giden otobüs, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki apartmanın duvarına çarparak durdu. Gürültü üzerine dışarıya çıkan apartman sakinleri büyük korku yaşadı.

Ölen veya yaralanan yok

Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Otobüste ve bina duvarında hasar oluştu. Otobüs, vinçle bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.