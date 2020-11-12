Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Tedbirleri" genelgesi kapsamında COVID-19 salgınının yayılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla tedbirlerin arttırıldığı belirtildi.

Maske kullanımında sürekliliğin sağlanmasının son derece önem taşıdığı belirtilen açıklamada, vatandaşların yoğun olduğu alanlarda sigara kullanımının yasaklandığı ifade edildi.

İşte yasak olan o alanlar:

Sabahattin Ali Sokağı, Karacaibrahim Mahallesi Balıkçı Eşref Arslanoğlu Sokağı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı Fevzi Çakmak Bulvarı, Cumhuriyet, İstasyon, Karaumurbey caddeleri, Mustafa Kemal Bulvarı.

[Grafik: TRT Haber]

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere gönderilen "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgeyle tüm illerde, vatandaşların yoğun bulunduğu, valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar ile özellikle trafiğe kapalı olan bölgeler, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlara sigara içme yasağı getirilmişti.