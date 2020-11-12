Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi, terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamasının engellenmesi için operasyonlarını sürdürüyor.

10 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda dondurulmuş gıda vakum poşetlerinde çok sayıda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 lira para ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Böylece son bir ayda Bağlar ilçesi başta olmak üzere merkez ve bazı diğer ilçelerde sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 192 operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde, değişik çap ve ebatta 8 silah, bu silahlara ait 56 mermi, 9 bin 740 lira para, 50 dolar ve 450 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 87 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.