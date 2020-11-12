Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çamlıca'daki son kulenin de sökümüne başlandı
[Fotoğraf: DHA]
Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinin devreye girmesinin ardından eski antenlerin söküm çalışmalarında sona gelindi. Son olarak 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde de sökümüne başlandı.
Küçük Çamlıca'da elektronik olarak hizmet vermeye başlayan Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesiyle birlikte Çamlıca tepesinde görüntü kirliliğine neden olan onlarca antenin sökümü tamamlandı.
Halen ayakta tek kalan 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde de söküm çalışmalarına başlandı.
Özel olarak getirilen dev vinçler kullanılarak yapılan söküm çalışmalarında sona gelindi.
Kulenin sökümü havadan görüntülendi.
Etiketler: Çamlıca KulesiSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 13:28
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