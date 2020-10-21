Televizyon ve radyo yayınları için yapılan TRT Çamlıca Kulesi, 30 Aralık 1972’de hizmete girdi. O dönem Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan ise Ferit Melen’di.

Üzerindeki çelik direkle birlikte toplam 166 metre uzunluğuna sahip kule, yaklaşık yarım asır İstanbullulara hizmet verdi. İstanbul’un hemen hemen her yerinden görülebilen, nostaljik bir değere de sahip kule için artık sona yaklaşıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Çamlıca Tepesi’ndeki eski vericilerin sökülmesiyle İstanbul’un silueti değişecek. Tepedeki görüntü kirliliği de son bulacak.

Radyolar vericilerini taşıdı

Yeni yapılan küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’nin hizmete girmesiyle İstanbul’da radyo yayını yapma hakkı bulunan kuruluşlar, karasal analog yayınlarını bu kuleden yapmaya başladı. 103 radyo, vericilerini buraya taşıdı.

369 metre yüksekliğe sahip, 10 bin metrekarelik alana inşa edilen kule, Avrupa’nın en yüksek kulesi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kule, aynı zamanda İstanbul’un yeni turistik merkezlerinden biri de olacak. Seyir katlarının ve restoranlarının da yakın zamanda hizmete girmesi bekleniyor.

"Burası ikinci evimdi"

TRT Çamlıca Kulesi’nde vericilerin sorunsuz çalışmasından sorumlu Nuri Sümeroğlu, inşaat ve bakım teknisyeni olarak burada işe başladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Mesleğini 14 yıldır kesintisiz sürdüren Nuri Sümeroğlu, kulenin yıkılmasından dolayı hüzünlü:

"İçim buruk. Ben ilk buraya geldim, kendi evim gibi hissettim. Burası ikinci evimdi. Yıkılmasına üzülüyorum. İnsanlar buraya geldiği zaman Çamlıca Tepesi'ne çıkıyorlar ama yanında bir de ayrıca Çamlıca Kulesi vardı. İnsan buruklaşıyor. Bir baktığın zaman Beykoz, Üsküdar, Adalar, Ortaköy, Şehitler Köprüsü... Şu manzara, herkesin arayıp bulamadığı bir şey."

Haber: Rasih Turanoğlu