Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Manisa'da yaklaşık 20 ton sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yaklaşık 20 ton sahte içki ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çepnidere Mahallesi'nde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Sahte içki ürettiği tespit edilen evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20 tona yakın içki ele geçirildi.
Manisa Turgutlu'da Jandarma ve Gümrük Muhafaza Ekipleri'nin düzenlediği operasyonda yaklaşık 20 ton sahte içki ele geçirildi. pic.twitter.com/ga8gxf9BRh— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 21, 2020
Ele geçirilen sahte içkilerden alınan örnekler incelenmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan 18 kişinin soruşturması devam ediyor.
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 17:00
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