İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yollarda denetim gerçekleştirildi.

Kastamonu-Taşköprü karayolu Şeker Fabrikası Mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bir yolcu otobüsünde yapılan HES kodu denetiminde, otobüsün 20 numaralı koltuğunda oturması gereken Bahtiyar P. isimli şahsın yerine Gürkan A. isimli şahsın oturduğu fark edildi.

Gürkan A.'nın yapılan kimlik sorgusunda Covid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiği, dayısı Bahtiyar P.'ye ait HES kodunu kullanarak Kastamonu il merkezine gitmek üzere seyahat ettiği tespit edildi.

Karantina kurallarına uymayan ve başkasına ait HES kodu ile seyahat etmeye çalışan Gürkan A. isimli şahsa 3 bin 150 lira idari para cezası kesilirken hakkında adli işlem başlatıldı.

Gürkan A. ile otobüs şoförü ve otobüste bulunan 23 yolcu evlerinde ve Şeyh Şaban Veli Öğrenci Yurdunda karantina altına alınırken, otobüs firmasına para cezası kesildi.

