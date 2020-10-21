Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de belediye otobüsü evlere çarptı: 6 yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkarak iki eve çarpan belediye otobüsündeki yolculardan 6'sı hafif yaralandı. Kazada, evler de hasar gördü.
İzmir Zeytinlik Mahallesi'nde yol alan ESHOT otobüsü, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkarak kaydı ve yol kenarındaki evlere çarptı.
Kazada yaralanan, otobüste bulunan yolculardan 6'sı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Otobüsün çarptığı iki evde hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
"Bomba gibi patladı"
Evi hasar gören mahalle sakinlerinden 51 yaşındaki Emine Kızılçınar, kaza sırasında evinde uyuduğunu belirterek, "Sanki bomba patladı. Kalkıp kendimi hemen dışarı attım. Sonra baktığımda evin bir kısmı yıkılmıştı" dedi.
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