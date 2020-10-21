Halsizlik ve öksürük şikayetiyle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirilen Fatma Kara, COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine enfeksiyon hastalıkları servisinde tedavi altına alındı. 5 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Fatma Kara, bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

"Hastamızın taburcu olmasını görmek bizi çok mutlu etti"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birsen Mutlu, 101 yaşındaki bir hastayı taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "7 aydır pandemi sürecinde pek çok vaka gördük. 101 yaşındaki bir hastamızın taburcu olmasını görmek bizi çok mutlu etti. 5 günlük tedavisi sonrasında taburcu ediyoruz. Kontrollere gelecek tabi ki. Yaşlılarda ağır seyrettiğini bildiğimiz hastalık bazı kişilerde yaşantılarından ya da bağışıklık sisteminden iyi sonuçlandığını biliyoruz. Özellikle 60 yaş üstündeki vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor ve korunmaları gerekiyor. Daha önce hastalığını geçirenler aynı şikayetle başvuruyorlar. Henüz bunun neden olduğunu bilim açıklamış değil" dedi.

"İkinci defa enfekte olduğunu gördüğümüz bir hasta var"

Hastalığı atlatanların bitti diye düşünmemesi gerektiğini söyleyen Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, "Hastanemizde ikinci defa enfekte olduğunu gördüğümüz bir hasta var. Bu hastalık bir seferde atlatıldı, bitti diye düşünmemek lazım. Geçirdiğini düşünen insanlar daha dikkat etmek zorunda. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.