Haber Giriş: Kaynak: AA
Düzce'de sağanak sonrası çamurlu su denizin rengini değiştirdi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle derelerin taşıdığı çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerin getirdiği çamurlu yağmur suyu, ilçenin ortasından akan Çivi Deresi aracılığıyla ulaştığı sahil şeridinde denizin rengini değiştirdi.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, rengi değişen denizi izledi.
[Fotoğraf: AA]
Meteorolojiden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın bugünden itibaren etkisini yitireceği öğrenildi.
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