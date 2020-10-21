Diyarbakır'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Diyarbakır üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevki yapılacağı yönünde alınan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda, 131 paket halinde daralı 159 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon sonucu tur sürücüsü ve öncü olduğu değerlendirilen aracın sürücüsü yakalandı.

Öte yandan, 20 Ekim 2020 tarihinde Diyarbakır üzerinden batı illerine uyuşturucu madde

İl Emniyet Müdürlüğü ayrıca, 21 Eylül-21 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 500 kilogram esrar, 10 kilogram metamfetamin, 67 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonlarda 208 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi, şahıslardan 95'i tutuklandı.

Açıklamada, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.