Kemer ilçesi Çıralı mevkisinde etkili olan sağanakla birlikte saat 11.30 sıralarında denizde hortum oluştu. Sahilin yaklaşık 1 kilometre açığında görülen hortumu, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı.



Birkaç dakika süren hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya ve Muğla için sarı uyarı vermiş, sağanak, yıldırım ve dolu ve hortum riskine karşı vatandaşları uyarmıştı.