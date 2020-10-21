Antalya ve Muğla için sarı uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Antalya ve Muğla için sarı uyarı verdi, sağanak, yıldırım ve doluya karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Antalya’nın kıyıları ile doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 21, 2020
Antalya Kıyıları İle Doğusunun İç Kesimlerinde Beklenen Kuvvetli Sağanak Ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!https://t.co/n98dywbAwP@AntalyaValilik @ANTALYABB @AFADBaskanlik @AFAD_Antalya pic.twitter.com/800IFaVJtO
Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer alan Marmaris, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Datça’da ise 10.30 ile 13.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağışın olacağı duyuruldu. Sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olması uyarısı yapıldı.
Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 21, 2020
Muğla Kıyı Kesimlerinde (Marmaris, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Datça) Beklenen Sağanak Ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!
@AFADBaskanlik @AFAD_Mugla @tcmuglavaliligi@muglabsbhttps://t.co/WgRL7yIrJq pic.twitter.com/Co4WtWXgLS
AFAD da uyardı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Antalya'nın kıyıları ile doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor” diyerek vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
- 12:16
- 12:07
- 12:04
- 12:00
- 12:15