Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Antalya’nın kıyıları ile doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.





Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer alan Marmaris, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Datça’da ise 10.30 ile 13.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağışın olacağı duyuruldu. Sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olması uyarısı yapıldı.

AFAD da uyardı



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Antalya'nın kıyıları ile doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor” diyerek vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.