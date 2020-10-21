Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yol vermeyen sürücünün aracını yumrukladı
Avcılar'da cip sürücüsü, iddiaya göre kendisine yol vermediği için önünü kestiği sürücüye küfür edip otomobilini yumrukladı. Trafikte yaşanan o anlar, saldırıya uğrayan otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 18 Ekim Pazar günü saat 18.45 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bağlantı yolu üzerinden D-100 Karayolu yan yola bağlanan cipin sürücüsü, aynı yol üzerinde seyreden otomobilin sürücüsü Şükrü G.'den yol istedi.
Şükrü G.'nin kendisine yol vermemesi üzerine sinirlenen sürücü, otomobilin önünü kesti. Cipinde inen sürücüsü, Şükrü G.'nin kullandığı otomobilin başına gelip küfürler savurmaya başladı.
Otomobilin camlarına yumruklar atan saldırganı gören vatandaşlar, onu güçlükle sakinleştirip tekrar aracına bindirdi. Trafikte yaşanan o anlar, saldırıya uğrayan otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 12:25
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