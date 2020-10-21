Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, güneybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, hafta sonu ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Antalya kıyıları ile doğusunun iç kesimlerinde, Muğla'nın Marmaris, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Datca ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.