Koronavirüs salgınının başladığı günlerde, yaşanan olayın ardından görüntüleri yayınlanan İhsan Öztürk, şikayetçi oldu. Sosyal medya da görüntüleri yayınlayan Osman Koçyiğit, gözaltına alındı. Hakkında da, "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" suçundan dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, sanığın 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi..

Duruşma önümüzdeki günlerde Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.