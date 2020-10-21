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İnternet zorbalığına 5 yıl hapis istemi
[Fotoğraf: AA]
Bağcılar'da 53 yaşındaki İhsan Öztürk'ün başına zorla kolonya döküp maske takan ardından da bu durumu sosyal medyada yayınlayan kişiye "Özel hayatın gizliliğini ifşa etmek" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Koronavirüs salgınının başladığı günlerde, yaşanan olayın ardından görüntüleri yayınlanan İhsan Öztürk, şikayetçi oldu. Sosyal medya da görüntüleri yayınlayan Osman Koçyiğit, gözaltına alındı. Hakkında da, "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" suçundan dava açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, sanığın 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi..
Duruşma önümüzdeki günlerde Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Etiketler: Koronavirüs İnternetSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 17:32
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