Türk Hava Yollarının (THY), kasım ayında dış hatta gerçekleştirmeyi planladığı bazı uçuş noktaları belli oldu. THY'nin resmî sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ara verdiği seferleri, haziran ayından itibaren kademeli başlatan THY, kasımdaki uçuş planını da belirledi.

Bu kapsamda, söz konusu ayda bazı noktalara uçuşlarını artıracak olan THY, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, Rusya'da Soçi, Cezayir, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Tayland'da Bangkok, Kolombiya'da Bogota, Suudi Arabistan'da Dammam, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi'ye sefer başlatmayı planlıyor.

