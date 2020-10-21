Haber Giriş: Kaynak: AA
THY'den kasım ayı için yeni noktalara uçuş planı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ara verdiği seferleri başlatmaya hazırlanan Türk Hava Yolları (THY), kasım ayında Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, Rusya'da Soçi, Cezayir, Hindistan'da Mumbai ile Delhi ve Tayland'da Bangkok gibi noktalara uçacak.
Türk Hava Yollarının (THY), kasım ayında dış hatta gerçekleştirmeyi planladığı bazı uçuş noktaları belli oldu. THY'nin resmî sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ara verdiği seferleri, haziran ayından itibaren kademeli başlatan THY, kasımdaki uçuş planını da belirledi.
Bu kapsamda, söz konusu ayda bazı noktalara uçuşlarını artıracak olan THY, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, Rusya'da Soçi, Cezayir, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Tayland'da Bangkok, Kolombiya'da Bogota, Suudi Arabistan'da Dammam, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi'ye sefer başlatmayı planlıyor.
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