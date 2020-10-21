Ankara'da 18 Ekim'de hayatını kaybeden Bekir Coşkun için Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Tülmen Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Coşkun'un ailesi, yakınları ve yetkililer katıldı.

[Bekir Coşkun'un eşi Andree Coşkun törende eşinin fotoğrafını taşıdı. AA]

Cenaze namazında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir ile Bekir Coşkun'un mesai arkadaşları ve meslektaşları saf tuttu.

Namazın ardından Coşkun'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Bekir Coşkun'un eşi Andree, çocukları Tolga ve Ebru ile kardeşi Haluk Coşkun da taziyeleri kabul etti.

Uzun süredir kanser tedavisi gören 75 yaşındaki Bekir Coşkun, 18 Ekim'de akşam saatlerinde solunum durması nedeniyle getirildiği Ankara Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.