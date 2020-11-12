Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda Alaplı, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçelerine girişlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu.

Dubalarla ve bariyerlerle yolun bir bölümünü kapatan ekipler, vatandaşların kimliklerinin yanı sıra HES kodu kontrolü yapıyor. Ateşi ölçülüyor.

"Bu kontroller sürmeli"

Araç sürücüsü İlkem Aslıyüksek, birçok yerde HES kodunun sorulduğunu ifade ederek, "Uygulama yapılması son derece olumlu. Bazen semptom gösterilmeden bu hastalık taşınabiliyor. Kimin ne olduğunu bilmek adına bu önemli. Bu kontroller sürmeli" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Emre Aydın da vatandaşların daha tedbirli olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"HES kodu uygulaması çok güzel. Bu şekilde insanlar takip ediliyor. Evde karantinada olması gereken vatandaşlar dışarı çıkıyor. Bu denetimlerin daha da sıklaşmasını isteriz."

[Fotoğraf: AA]

İhlal ettiği belirlenenler yurtlara yerleştirilecek

Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında dün toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, il dışı kaynaklı vaka sayılarında yükseliş gözlemlenmesi üzerine kent sınırlarında HES kodu sorgulaması yapılarak, risksiz olanların kentte girişlerine müsaade edilmesi kararlaştırılmıştı.

Risk saptanan kişilerin ise idari para cezası uygulanıp izolasyon süreleri bitene kadar yurda yerleştirilmesi karara bağlanmıştı.