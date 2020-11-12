Haber Giriş: Kaynak: AA
Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi.
İstanbul Bayrampaşa'daki beş katlı binanın giriş katında bulunan elektrik kofrasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları da merdiven aracıyla binadan tahliye etti.
Dumandan etkilenen ve panik yaşayan vatandaşlara ambulansta müdahale edilirken, yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
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