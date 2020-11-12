İstanbul Bayrampaşa'daki beş katlı binanın giriş katında bulunan elektrik kofrasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları da merdiven aracıyla binadan tahliye etti.

Dumandan etkilenen ve panik yaşayan vatandaşlara ambulansta müdahale edilirken, yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.