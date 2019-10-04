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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı04 Ekim 2019 Cuma 03:36 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 03:38
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Emre Can Deniz idaresindeki motosiklet, ilçe girişinde karşı yönden gelen Feyzullah Ağralı'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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