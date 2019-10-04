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Bursa'da orman yangını04 Ekim 2019 Cuma 02:27 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 02:29
Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Gürsu ilçesine bağlı kırsal Kazıklı Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, 21 araç, 1 dozer ve 75 personelle yapılan 4 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: bursa gürsü orman yangını kazıklı mahallesi