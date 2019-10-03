İstanbul Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluk medyada geniş yer buldu.

Yoğunluğu ortadan kaldırmak için farklı yöntemler deneyen Büyükşehir Belediyesi çareyi turnikeleri üst geçidin girişine koymakta buldu. Ancak bu uygulama üst geçidi ücretli hale getirdi.

TRT Haber’in vatandaşın tepkisini çeken bu uygulamayı haberleştirmesinin ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan açıklama geldi. Ongun, açıklamasında haberin doğru olmadığını ileri sürdü. İBB Sözcüsü, İBB Ulaşım Daire Başkanı’nın da konuşturulmadığını iddia etti.

Bunun üzerine haberi yapan TRT Haber muhabiri Sena Ünal Kaya sosyal medya üzerinden İBB Sözcüsüne yanıt verdi. İşte o yanıt:

Kaynak: TRT Haber