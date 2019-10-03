İBB Sözcüsüne muhabirden yanıt: Ne gördüysem onu aktardım03 Ekim 2019 Perşembe 21:34 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 22:10
İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun’un Altunizade metrobüs durağı hakkında yapılan haberin doğru olmadığı iddiasına yanıtı, haberi yapan TRT Haber muhabiri Sena Ünal Kaya verdi.
İstanbul Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluk medyada geniş yer buldu.
Yoğunluğu ortadan kaldırmak için farklı yöntemler deneyen Büyükşehir Belediyesi çareyi turnikeleri üst geçidin girişine koymakta buldu. Ancak bu uygulama üst geçidi ücretli hale getirdi.
TRT Haber’in vatandaşın tepkisini çeken bu uygulamayı haberleştirmesinin ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan açıklama geldi. Ongun, açıklamasında haberin doğru olmadığını ileri sürdü. İBB Sözcüsü, İBB Ulaşım Daire Başkanı’nın da konuşturulmadığını iddia etti.
Bunun üzerine haberi yapan TRT Haber muhabiri Sena Ünal Kaya sosyal medya üzerinden İBB Sözcüsüne yanıt verdi. İşte o yanıt:
@Mrt_Ongun https://t.co/1JCidIHOja pic.twitter.com/5VQXb6OaVS— Sena Ünal (@ssenakaya_) October 3, 2019
Kaynak: TRT Haber