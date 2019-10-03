Türkiye
AFAD bir ayda bin 227 kişiyi kurtardı03 Ekim 2019 Perşembe 19:55 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 19:57
AFAD ekiplerince geçtiğimiz ay yaşanan 211 afet ve acil durum olayına 990 personelle müdahale edildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince geçtiğimiz ay yaşanan 211 afet ve acil durum olayına 990 personelle müdahale edildi, bin 227 kişi sağ olarak kurtarıldı.
AFAD'ın resmi twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, geçtimiz ay arama kurtarma ekipleri, 211 afet ve acil durum olayına 990 personel ve 260 araçla müdahale etti.
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Etiketler: AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı