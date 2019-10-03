Çanakkale'de Eskibalıklı köyü Bağlar mevkiindeki tarım arazisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fıstıkçamı, ceviz ve zeytinlik alanında etkili olan alevlere Biga Orman İşletme Müdürlüğünden 15 kişilik ekip, üç arazöz ve bir su tankeri ile müdahale etti.

Ekiplerin bir saatte söndürdüğü yangının 1,5 hektara yakın alanda etkili olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA