Türkiye
Çanakkale'de tarım arazisinde yangın03 Ekim 2019 Perşembe 19:00 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 19:03
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yaklaşık 1,5 hektar fıstıkçamı, ceviz ve zeytinlik alanında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de Eskibalıklı köyü Bağlar mevkiindeki tarım arazisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Fıstıkçamı, ceviz ve zeytinlik alanında etkili olan alevlere Biga Orman İşletme Müdürlüğünden 15 kişilik ekip, üç arazöz ve bir su tankeri ile müdahale etti.
Ekiplerin bir saatte söndürdüğü yangının 1,5 hektara yakın alanda etkili olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA