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Elazığ'da tarihi eser operasyonu: Osmanlı dönemine ait mezar taşları bulundu
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Osmanlı dönemine ait 2 işlemeli mezar taşı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Karakoçan ilçesinde oturan M.D'nin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüpheliyi otomobili ile seyir halindeyken durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait 2 işlemeli mezar taşı ile bunlara ait mezar sanduka kapağı bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Ele geçirilen tarihi eserler, Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Elazığ mezar taşıSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 11:01
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