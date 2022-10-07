Elazığ'da Z.A. idaresindeki otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Değirmenönü köyü mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobildeki F.A., M.A. ve M.A. yaralandı.

Yaralı F.A, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.