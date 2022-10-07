Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da Z.A. idaresindeki otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Değirmenönü köyü mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobildeki F.A., M.A. ve M.A. yaralandı.
Yaralı F.A, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası Trafik
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