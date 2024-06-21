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Türkiye
İHA 21.06.2024 05:32

Elazığ'da orman yangını: Yüzlerce dönümlük alan kül oldu

Elazığ'ın Maden ilçesinde Gezin ile Tepecik köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yüzlerce dönümlük alan küle döndü.

Gezin ile Tepecik köyleri sınırlarında bulunan Gozerik mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Tepecik köyüne kadar ilerledi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma, Maden ve Sivrice belediyelerine bağlı ekipler, belde belediyesi ekipleri ile TEDAŞ ekipleri müdahale etti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Geniş bir alana yayılan yangın söndürme çalışmalarına aynı zamanda helikopterler, Hazar Gölü'nden su alarak destek verdi. Yaklaşık 7 saat süren hummalı çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yüzlerce dönümlük alanın kül olduğu yangın bölgesi dron ile havadan görüntülendi. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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