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Türkiye
AA-İHA 21.06.2024 04:15

Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı

Sakarya Nehri'nden erginleşerek çıkan birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" bu yıl erken başladı. Vatandaşlar, uçuşu izlemek için tarihi Sakarya Köprüsü'ne akın etti.

Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı

Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak haziranın ortasında Sakarya Nehri'nden çıktı.

Genelde temmuz-ağustos aylarında görülen ancak bu yıl erken çıkan binlerce sinek, Adapazarı ilçesindeki tarihi Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Çiftleşen birgün sinekleri, daha sonra toplu şekilde öldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yerler beyaza büründü

Bu ana ilk defa tanık olanlar heyecanlarını gizleyemedi. Haberi duyan vatandaşlar bu eşsiz doğa olayını izlemek için tarihi Sakarya Köprüsü'ne gitti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yüz binlerce beyaz sineğin aynı anda uçuşu adeta kar yağışını andırdı.

Yolu beyaza bürüyen sinekler nedeniyle köprüyü kullanan sürücüler, kayganlaşan zeminde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bölge, daha sonra belediye ekiplerince temizlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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