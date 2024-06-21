Sakarya'da birgün sineklerinin "ölüm uçuşu" başladı

Ömürlerinin yüzde 99'unu larva halinde suda geçiren birgün sinekleri, 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlayarak haziranın ortasında Sakarya Nehri'nden çıktı.

Genelde temmuz-ağustos aylarında görülen ancak bu yıl erken çıkan binlerce sinek, Adapazarı ilçesindeki tarihi Sakarya Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplandı.

[Fotoğraf: İHA]

Çiftleşen birgün sinekleri, daha sonra toplu şekilde öldü.

[Fotoğraf: AA]

Yerler beyaza büründü

Bu ana ilk defa tanık olanlar heyecanlarını gizleyemedi. Haberi duyan vatandaşlar bu eşsiz doğa olayını izlemek için tarihi Sakarya Köprüsü'ne gitti.

[Fotoğraf: İHA]

Yüz binlerce beyaz sineğin aynı anda uçuşu adeta kar yağışını andırdı.

Yolu beyaza bürüyen sinekler nedeniyle köprüyü kullanan sürücüler, kayganlaşan zeminde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bölge, daha sonra belediye ekiplerince temizlendi.