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Türkiye
AA 21.06.2024 02:31

Muş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Muş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Muş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Muş-Bitlis kara yolundaki Kültür Merkezi önünde sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçta sıkışan Murat Özmen ile Mevlide Özmen hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Muş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

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