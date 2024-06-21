Diyarbakır’da fırtına: Yıkılan caminin minaresi evin üstüne devrildi

Hazro ilçesine bağlı Sarıcanak Mahallesi’nde akşam saatlerinde, kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Rüzgarda mahalle camisinin minaresi, bitişiğindeki evin üzerine devrildi. Olayda evde hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Bölgeye sevk edilen Hazro Belediyesi’ne ait iş makinesi, temizlik çalışması yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Öte yandan, fırtınada kırsal alandaki yüksek gerilim hattı da devrildi. Dicle Elektrik ekiplerinin devrilen direğin yenilenmesi ve kopan iletim hattının onarılması için çalışmaları sürerken, elektriksiz kalan yerleşim bölgelerinin bir kısmına alternatif yollardan enerji verildi.

[Fotoğraf: İHA]

İlçeye bağlı Uzunçam mezrasında da ağaçlar gövdelerinden kırılırken bazı evlerin çatıları uçtu, tarladaki bir römork da devrildi.