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Türkiye
İHA 21.06.2024 01:38

Diyarbakır’da fırtına: Yıkılan caminin minaresi evin üstüne devrildi

Diyarbakır’ın Hazro ilçesine bağlı Sarıçanak köyünde akşam saatlerinde etkili olan fırtınada köy camisinin minaresi bir evin üstüne devrildi. Olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Diyarbakır’da fırtına: Yıkılan caminin minaresi evin üstüne devrildi
[Fotograf: DHA]

Hazro ilçesine bağlı Sarıcanak Mahallesi’nde akşam saatlerinde, kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Rüzgarda mahalle camisinin minaresi, bitişiğindeki evin üzerine devrildi. Olayda evde hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Bölgeye sevk edilen Hazro Belediyesi’ne ait iş makinesi, temizlik çalışması yaptı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Elektrik direkleri, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Öte yandan, fırtınada kırsal alandaki yüksek gerilim hattı da devrildi. Dicle Elektrik ekiplerinin devrilen direğin yenilenmesi ve kopan iletim hattının onarılması için çalışmaları sürerken, elektriksiz kalan yerleşim bölgelerinin bir kısmına alternatif yollardan enerji verildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İlçeye bağlı Uzunçam mezrasında da ağaçlar gövdelerinden kırılırken bazı evlerin çatıları uçtu, tarladaki bir römork da devrildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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