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Türkiye
AA 21.06.2024 00:32

Kahramanmaraş'ta makilik yangını: 10 hektarlık alan zarar gördü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken 10 hektar makilik alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta makilik yangını: 10 hektarlık alan zarar gördü

Şekeroba ve Dedeler mahallelerinin kesiştiği bölgedeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 20 arazöz, 5'i teknik 120 personel ile Büyükşehir Belediyesine bağlı 6 itfaiye ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Bazı evler tahliye edildi

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle jandarma ekipleri çevredeki bazı evleri tedbir amaçlı tahliye etti.

Yaklaşık 10 hektar alanda etkili olan yangın, jandarma ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle 4 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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