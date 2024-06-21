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Türkiye
AA 21.06.2024 00:21

Bingöl'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Bingöl'de yangın ihtimaline karşı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı.

Bingöl'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarına göre kentte mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildi.

Bu nedenle ormanların yangına karşı korumak için bazı kararlar alındığı kaydedilen açıklamada, Bingöl ili sınırları içerisinde ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Bu piknik alanlarında yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir. Orman Yasası'nın 3. ve 32. maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına müsaade edilmeyecektir. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alacak, söndürme ve koruma ekipleri kurulacak, orman aralarında koruma bandı oluşturulacaktır."

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