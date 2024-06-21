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Türkiye
TRT Haber-AA 21.06.2024 00:57

Siirt Havalimanı yakınında yangın

Siirt Havalimanı yakınında ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, yangının havalimanına sıçramasının da söz konusu olmadığı vurgulandı.

Siirt Havalimanı yakınında yangın

Kezer Çayı mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, havalimanı, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'ların da müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

"Yangının havaalanına sıçraması söz konusu değil"

Vali Kemal Kızılkaya, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve yetkililerle bölgede incelemede bulundu.

Kızılkaya, gece yarısına doğru çıkan yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi.

Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Yıldırım düşmesi sebebiyle anız yangını başladı. Bunun üzerine ekiplerimiz olay yerine müdahalede bulundular. Şu anda itfaiyemiz, AFAD'ımız, bunlara ilave olarak yangın söndürme makine ve araçlarımızla buradalar. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Şu anda havaalanımıza herhangi bir şekilde bir yangın sıçraması söz konusu değil. Herhangi bir can kaybı da yaşanmadı. Geçmiş olsun diyoruz. Arkadaşlarımızla beraber olay yerindeyiz."

 

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