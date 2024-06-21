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Türkiye
AA 21.06.2024 03:24

Ayvacık'taki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Ayvacık'taki orman yangını kontrol altına alındı

Çamköy köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleisyle söndürüldü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın sebebiyle bölgedeki Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Yangının olduğu bölgede incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlara teyakkuzda olmaları konusunda çağrıda bulunmuştu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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