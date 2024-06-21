Ayvacık'taki orman yangını kontrol altına alındı

Çamköy köyü civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleisyle söndürüldü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Yangın sebebiyle bölgedeki Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
Yangının olduğu bölgede incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yakın civardaki köylerde yaşayan vatandaşlara teyakkuzda olmaları konusunda çağrıda bulunmuştu.